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محافظة درعا: 350 عائلة سورية نزحت من قرية كويا إلى مراكز إيواء بسبب الاعتداء الإسرائيلي

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:28
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