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الخارجية القطرية: نحذر من أن اعتداءات الاحتلال على سوريا ولبنان وحربه الوحشية على غزة من شأنها تفجير العنف بالمنطقة

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:33
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