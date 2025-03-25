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البيت الأبيض: إدارة بايدن لم تقم بشيء تجاه قراصنة عطلوا بأسلحة إيرانية دقيقة التوجيه أهم ممرات الشحن بالعالم

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:52
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