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زيلنسكي: الولايات المتحدة تناقش مع روسيا وضع الأراضي الأوكرانية دون مشاركتنا وهذا يثير قلقنا

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:43
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