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وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان ببيان مشترك: نعمل معا لأمن إسرائيل كما كان الحال سابقا وكما سيكون دائما

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:53
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