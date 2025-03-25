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يديعوت أحرونوت عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقلنا 9 من المشاركين في مظاهرات قبالة الكنيست بالقدس لإخلالهم بالنظام

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:35
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