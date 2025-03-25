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ترامب يعفو عن ديفون آرتشر رجل الأعمال والشريك السابق لهانتر بايدن الذي تمت إدانته بموجب محاكمة في عهد بايدن يصفها ترمب بأنها "ظالمة"

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:23
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