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عشائر وأهالي الشجاعية في غزة: نطالب برفع يد حماس عن القطاع لإنهاء المعاناة فالقطاع ليس ملكا لفصيل أو جماعة

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:36
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