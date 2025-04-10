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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش ينشر نتائج تحقيقه في الهجوم على كيبوتس رعيم بغلاف غزة في 7 تشرين الأول 2023

Lebanon 24
10-04-2025 | 08:53
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