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رويترز عن تقرير للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: 4500 شخص في غزة يحتاجون إلى أطراف اصطناعية

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:13
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