وزير الخارجية يوسف رجّي في إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025: أثبت لبنان أنه منارة ثقافة وفكر وفنون ولا يقاس بديمغرافيته القليلة بل بإبداعات أبنائه في مختلف الحقول المعرفية

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