Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية يوسف رجّي في إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025: أثبت لبنان أنه منارة ثقافة وفكر وفنون ولا يقاس بديمغرافيته القليلة بل بإبداعات أبنائه في مختلف الحقول المعرفية

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان يستعد لمهرجانات الأرز 2025: دعوات لإحياء السياحة ودعم الاقتصاد
lebanon 24
11/04/2025 00:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الإستعدادات لإطلاق "مهرجانات بعلبك الدولية" انطلقت
lebanon 24
11/04/2025 00:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية يوسف رجي يلتقي في هذه الأثناء سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري
lebanon 24
11/04/2025 00:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي
lebanon 24
11/04/2025 00:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2025-04-10
17:05 | 2025-04-10
17:03 | 2025-04-10
16:58 | 2025-04-10
16:57 | 2025-04-10
16:46 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24