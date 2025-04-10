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حماس: موقف الاتحاد البرلماني الدولي صفعة جديدة للاحتلال وداعميه وتأكيد دولي متجدد على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:03
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