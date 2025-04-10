Advertisement

أخبار عاجلة

فوكس نيوز عن الخارجية الأميركية: لغة التهديد من إيران أو الناطقين باسمها ضد الرئيس ترمب أو أي أميركي غير حكيمة

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترمب مستعد لفعل أي شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
11/04/2025 00:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترمب ستوقف معظم أو كل المساعدات الأميركية المتبقية لأفغانستان واليمن
lebanon 24
11/04/2025 00:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لن نستسلم أمام لغة التهديد من أي جهة وسنرد عليها بالطريقة نفسها
lebanon 24
11/04/2025 00:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترمب غير مستعدة لإرسال قوات أميركية إلى اليمن أو غيره (العربية)
lebanon 24
11/04/2025 00:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2025-04-10
17:05 | 2025-04-10
17:03 | 2025-04-10
16:58 | 2025-04-10
16:57 | 2025-04-10
16:46 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24