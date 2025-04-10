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"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يُجري عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه على تلة حمامص

Lebanon 24
10-04-2025 | 11:32
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