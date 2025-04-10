Advertisement

أخبار عاجلة

"وام": رئيس دولة الإمارات ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان هاتفيًّا على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: بحثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية الشراكة الاقتصادية والأمنية
lebanon 24
11/04/2025 00:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي إلى حلول عبر التفاوض مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية
lebanon 24
11/04/2025 00:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا الموارد الاقتصادية والإرادة السياسية لردع أعدائنا
lebanon 24
11/04/2025 00:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنطرح قريبا خطة شاملة لزيادة إنتاج الأسلحة
lebanon 24
11/04/2025 00:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2025-04-10
17:05 | 2025-04-10
17:03 | 2025-04-10
16:58 | 2025-04-10
16:57 | 2025-04-10
16:46 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24