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رئيس وزراء كندا: بحثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية تعزيز علاقاتنا في ظل الظروف العالمية غير المستقرة

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:17
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