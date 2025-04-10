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جعجع: رئيس الجمهورية طرح الحوار للتحاور مع الثنائي الشيعي لوضع خطة لنزع السلاح وليس للتشاور بالملف مجددًا

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:20
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