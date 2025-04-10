Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: الاجتماع السبت مع الإيرانيين يمثل خطوة أولى لمعرفة موقف طهران

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ويتكوف سيترأس الوفد الأميركي في محادثات السبت مع طهران
lebanon 24
11/04/2025 00:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: عُمان تستضيف يوم السبت مباحثات إيرانية أميركية غير مباشرة رفيعة المستوى
lebanon 24
11/04/2025 00:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الاجتماع الإيراني الأميركي في مسقط فرصة للدبلوماسية واختبار لجدية الولايات المتحدة
lebanon 24
11/04/2025 00:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن على تواصل مع السلطات الإيرانية ويهمنا أولاً إعادة اللبنانيين من طهران بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
11/04/2025 00:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:19 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:19 | 2025-04-10
17:08 | 2025-04-10
17:05 | 2025-04-10
17:03 | 2025-04-10
16:58 | 2025-04-10
16:57 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24