Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع لـmtv: أفكّر في زيارة سوريا لكنّ الإدارة السوريّة ما زالت قيد التكوين ومرحّب بأي شب شيعي في الدخول إلى الجيش إلّا أن الحزبيين ممنوعين من الدخول بمن فيهم كوادر حزب الله

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة السورية: الأردن يعفي الشاحنات السورية من رسوم الدخول
lebanon 24
11/04/2025 00:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: الثورة أنقذت البلاد من الضياع لكن التحديات ما زالت كبيرة
lebanon 24
11/04/2025 00:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يمنع الدخول إلى مناطق محددة في الضفة الغربية
lebanon 24
11/04/2025 00:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
علي عمار من الضاحية: حزب الله يمارس أقصى درجات الصبر والتريث لكن للصبر حدود ونحن ننتظر والمقاومة ما زالت مستمرة
lebanon 24
11/04/2025 00:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:19 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:19 | 2025-04-10
17:08 | 2025-04-10
17:05 | 2025-04-10
17:03 | 2025-04-10
16:58 | 2025-04-10
16:57 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24