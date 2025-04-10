جعجع لـmtv: أفكّر في زيارة سوريا لكنّ الإدارة السوريّة ما زالت قيد التكوين ومرحّب بأي شب شيعي في الدخول إلى الجيش إلّا أن الحزبيين ممنوعين من الدخول بمن فيهم كوادر حزب الله

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