جعجع: المواجهة مستمرّة في أشكال وظروف مختلفة للوصول إلى دولة فعلية في لبنان فمن غير الممكن أن يبقى شبابنا في البلد من دون وجود دولة فعلية لذلك المواجهة مستمرّة

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