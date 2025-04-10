16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز: مقتل شخص على الأقل في تحطم مروحية في نيويورك
Lebanon 24
10-04-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرطة نيويورك: تحطم مروحية إثر سقوطها في نهر هدسون بمدينة نيويورك
Lebanon 24
شرطة نيويورك: تحطم مروحية إثر سقوطها في نهر هدسون بمدينة نيويورك
11/04/2025 00:23:40
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: مقتل شخص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية عند معبر حدودي
Lebanon 24
رويترز: مقتل شخص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية عند معبر حدودي
11/04/2025 00:23:40
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة التايلندية بانكوك
Lebanon 24
رويترز: مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب العاصمة التايلندية بانكوك
11/04/2025 00:23:40
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة تتعرض لإطلاق نار في جنوب السودان ومقتل أحد أفراد الطاقم
Lebanon 24
طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة تتعرض لإطلاق نار في جنوب السودان ومقتل أحد أفراد الطاقم
11/04/2025 00:23:40
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"فايننشال تايمز" عن مصادر: استقالة السفيرة الأميركية بعد تشكيك بارزين بإدارة ترامب بدعمها استراتيجيتهم في أوكرانيا
Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن مصادر: استقالة السفيرة الأميركية بعد تشكيك بارزين بإدارة ترامب بدعمها استراتيجيتهم في أوكرانيا
17:22 | 2025-04-10
10/04/2025 05:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل بين 4 و6 أشخاص في تحطم مروحية في نهر هدسون في ولاية نيويورك
Lebanon 24
مقتل بين 4 و6 أشخاص في تحطم مروحية في نهر هدسون في ولاية نيويورك
17:19 | 2025-04-10
10/04/2025 05:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر: القتال في الخرطوم جرى في مناطق مكتظة وخلّف أضراراً في البنى التحتية
Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر: القتال في الخرطوم جرى في مناطق مكتظة وخلّف أضراراً في البنى التحتية
17:08 | 2025-04-10
10/04/2025 05:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر ل"الجزيرة": نتواصل مع أطراف الصراع في السودان ونطالبها باحترام القانون الدولي
Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر ل"الجزيرة": نتواصل مع أطراف الصراع في السودان ونطالبها باحترام القانون الدولي
17:05 | 2025-04-10
10/04/2025 05:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
Lebanon 24
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
17:03 | 2025-04-10
10/04/2025 05:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
Lebanon 24
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
01:35 | 2025-04-10
10/04/2025 01:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
04:40 | 2025-04-10
10/04/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
02:52 | 2025-04-10
10/04/2025 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
04:48 | 2025-04-10
10/04/2025 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
05:16 | 2025-04-10
10/04/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:22 | 2025-04-10
"فايننشال تايمز" عن مصادر: استقالة السفيرة الأميركية بعد تشكيك بارزين بإدارة ترامب بدعمها استراتيجيتهم في أوكرانيا
17:19 | 2025-04-10
مقتل بين 4 و6 أشخاص في تحطم مروحية في نهر هدسون في ولاية نيويورك
17:08 | 2025-04-10
المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر: القتال في الخرطوم جرى في مناطق مكتظة وخلّف أضراراً في البنى التحتية
17:05 | 2025-04-10
المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر ل"الجزيرة": نتواصل مع أطراف الصراع في السودان ونطالبها باحترام القانون الدولي
17:03 | 2025-04-10
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
16:58 | 2025-04-10
"رويترز" عن مسؤول أميركي: الوفدان الأميركي والإيراني سيجتمعان في غرفة واحدة خلال المحادثات في سلطنة عمان
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
00:04 | 2025-04-10
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
23:00 | 2025-04-09
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
04:11 | 2025-04-09
11/04/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24