Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: نعمل على حل المشاكل مع إيران وسنحل مشكلة الحرب الأوكرانية ونتعامل مع مشكلة التضخم في بلادنا

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: بعد نصف قرنٍ على مأساة الحرب الأهلية من الواجب علينا أن نتعلم أن العنف والحقد لا يحلّان أي مشكلة في لبنان
lebanon 24
15/04/2025 07:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: مكالمة بوتين وترامب تؤكد أننا سنحل المشاكل عبر الحوار
lebanon 24
15/04/2025 07:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مشكلة الحكومة أنها غير متمكنة من استعادة قرار الحرب والسلم
lebanon 24
15/04/2025 07:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أريد أن يتوقف القتل في أوكرانيا وعلينا حل المشكلة أيضا في الشرق الأوسط
lebanon 24
15/04/2025 07:54:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2025-04-15
00:50 | 2025-04-15
00:49 | 2025-04-15
00:48 | 2025-04-15
00:47 | 2025-04-15
00:46 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24