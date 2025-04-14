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مصدر روسي لوكالة تاس: السفير السوري في موسكو بشار الجعفري لا يعتزم حاليا العودة إلى دمشق

Lebanon 24
14-04-2025 | 12:45
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