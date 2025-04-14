Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: مستعدون للتنازل ولكن ليس على حساب القضاء على حماس

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بشأن اتفاق غزة لكن ليس على حساب منع تدمير حماس
lebanon 24
15/04/2025 07:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الهجوم في جنوب لبنان استهدف عناصر من حزب الله
lebanon 24
15/04/2025 07:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: العودة إلى القتال ستعرض حياة المختطفين للخطر
lebanon 24
15/04/2025 07:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو: رئيس الوزراء ليس معنيا حاليا بالانتقال إلى المرحلة الثانية
lebanon 24
15/04/2025 07:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2025-04-15
00:50 | 2025-04-15
00:49 | 2025-04-15
00:48 | 2025-04-15
00:47 | 2025-04-15
00:46 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24