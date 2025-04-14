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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي: ندين عنف المستوطنين في إسرائيل واقترحنا عقوبات عليهم لكن هناك بعض الدول الأوربية لا توافق على ذلك

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:30
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