Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: قلقون من تصاعد العنف بالسودان وتكثيف الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك بالفاشر

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسبانية: قلقون من تصاعد العنف في غزة ولبنان
lebanon 24
15/04/2025 07:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود تعلن تعليق أنشطتها بمخيم زمزم شمالي دارفور بالسودان وسط قتال عنيف
lebanon 24
15/04/2025 07:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة دافور: مقتل نحو 100 مدني في مخيم زمزم للنازحين بالفاشر جراء هجوم للدعم السريع
lebanon 24
15/04/2025 07:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: "قلقون للغاية" إزاء تصاعد العنف في الضفة
lebanon 24
15/04/2025 07:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2025-04-15
00:50 | 2025-04-15
00:49 | 2025-04-15
00:48 | 2025-04-15
00:47 | 2025-04-15
00:46 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24