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ماكرون: سنطلق خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية وبإسرائيل من دول لم تفعل ذلك بعد

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:50
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