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لافروف: روسيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على المعايير الرئيسية لإتفاق التسوية بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:30
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