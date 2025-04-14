البساط: السرية المصرفية أساسية في سبيل المساءلة والمحاسبة وبدأنا بخطوة اساسية وهي موضوع الفجوة المالية التي من اهدافها حماية حقوق المودعين وتعافي القطاع المصرفي (LBCI)

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