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يديعوت أحرونوت عن مصادر: إدارة ترامب صدقت على شحنة الذخيرة لتعزيز جاهزية سلاح الجو لعملية موسعة في قطاع غزة

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:59
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