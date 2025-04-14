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واشنطن: الموافقة على بيع محركات لمدرعات إيتان إلى إسرائيل بقيمة 180 مليون دولار

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:14
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