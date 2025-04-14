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قيادي بحماس: جاهزون لتسليم كل الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:41
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