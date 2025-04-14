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غوتيريش: نحو 12 مليون شخص فروا من ديارهم في ⁧‫السودان‬⁩ في أكبر أزمة نزوح في العالم

Lebanon 24
14-04-2025 | 19:07
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