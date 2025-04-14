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هيئة مناخية تابعة للاتحاد الأوروبي: الفيضانات أثرت بشكل مباشر على أكثر من 410 آلاف شخص في عموم قارة أوروبا

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:12
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