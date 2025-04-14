Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: قتيل و12 جريحاً في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتيل و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
15/04/2025 08:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
15/04/2025 08:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
15/04/2025 08:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
15/04/2025 08:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2025-04-15
00:50 | 2025-04-15
00:49 | 2025-04-15
00:48 | 2025-04-15
00:47 | 2025-04-15
00:46 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24