فايننشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي وزع هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة عادية للاستخدام مرة واحدة على بعض موظفيه المسافرين إلى أميركا لتجنب خطر التجسس

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