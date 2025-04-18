الرئيس الإيراني: جيشنا مكننا من ممارسة دورنا في المنطقة بقوة بهدف تحقيق الأمن والسلام ومقدرات جيشنا كفيلة بإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضدنا

Lebanon 24