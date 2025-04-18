Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ نقلا عن مصادر أميركية: إدارة ترامب تتوقع تحقيق تقدم كبير بشأن وقف النار في أوكرانيا بالمستقبل القريب

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر في البيت الأبيض: نتوقع صدور إعلان إيجابي في المستقبل القريب بشأن أوكرانيا
lebanon 24
18/04/2025 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف: نتوقع تحقيق تقدم كبير بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع ونأمل أن يتم الانتهاء من صفقة المعادن
lebanon 24
18/04/2025 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن كبير مساعدي زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على الاجتماع في المستقبل القريب
lebanon 24
18/04/2025 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك محادثات كبيرة تجري بشأن أوكرانيا ونحرز تقدما كبيرا فيما يتعلق بالشرق الأوسط
lebanon 24
18/04/2025 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:55 | 2025-04-18
11:37 | 2025-04-18
11:36 | 2025-04-18
11:25 | 2025-04-18
11:24 | 2025-04-18
11:18 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24