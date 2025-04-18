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وول ستريت جورنال: ويتكوف يرى أنه في إطار التسوية ستكون روسيا قادرة على الاحتفاظ ببعض المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا ولكن ليس كلها

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:24
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