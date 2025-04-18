Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن تقارير: أكثر من 4000 متسلل عبر من الأردن إلى إسرائيل منذ بداية عام 2024 أي حوالي 600 متسلل شهريا

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش الإسرائيلي قتلت اثنين من المتسللين وألقت القبض على الآخرين
lebanon 24
18/04/2025 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: جنودنا أطلقوا النار على المتسللين من الحدود الأردنية وتم تأكيد وقوع إصابات بينهم
lebanon 24
18/04/2025 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تبحث عن طائرة تسللت من غزة
lebanon 24
18/04/2025 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل اثنين.. جيش الاحتلال يطلق النار على 8 متسللين من الأردن
lebanon 24
18/04/2025 19:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:55 | 2025-04-18
11:37 | 2025-04-18
11:36 | 2025-04-18
11:25 | 2025-04-18
11:24 | 2025-04-18
11:18 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24