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"الحدث" عن مصدر من اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين السوريين بلبنان: نسبة الراغبين بالعودة ارتفعت هذا العام إلى 24%

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:53
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