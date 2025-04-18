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القسام: فجرنا 3 عبوات في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:15
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