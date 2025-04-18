Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تعلن استعادة 909 جثث لجنود قتلوا في الحرب (العربية)

Lebanon 24
18-04-2025 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 899470 منذ بداية الحرب (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/04/2025 19:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل: كيبوتس نير عوز يعلن مقتل إيتسيك إلغارات في الأسر بعد استعادة إسرائيل لـ4 جثث
lebanon 24
18/04/2025 19:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين وقتل مئات الجنود الأوكرانيين
lebanon 24
18/04/2025 19:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال تدريبات اليوم في شمال البلاد (الحرة)
lebanon 24
18/04/2025 19:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:55 | 2025-04-18
11:37 | 2025-04-18
11:36 | 2025-04-18
11:25 | 2025-04-18
11:24 | 2025-04-18
11:18 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24