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رئيس البرلمان التركي: لن نوافق على أي سياسات لتهجير الفلسطينيين من غزة

Lebanon 24
18-04-2025 | 07:54
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