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أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ومدير الموساد ناقشا مع ويتكوف في باريس محادثات واشنطن وطهران

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:25
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