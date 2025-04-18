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المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: لقاء الشرع والسوداني انطلق من حرص #قطر على تعزيز العمل العربي

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:34
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