Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيسف: هناك أنباء عن سقوط ما لا يقل عن 15 طفلا خلال أسبوع واحد مع استمرار المعارك في ولاية شمال دارفور

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة إنقاذ الطفولة: القصف الإسرائيلي يقتل أكثر من 270 طفلا في غزة خلال أسبوع واحد
lebanon 24
18/04/2025 19:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة قتل ما لا يقل عن 322 طفلا وأصيب 609
lebanon 24
18/04/2025 19:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: مقتل 322 طفلا خلال 10 أيام في قطاع غزة
lebanon 24
18/04/2025 19:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى
lebanon 24
18/04/2025 19:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:55 | 2025-04-18
11:37 | 2025-04-18
11:36 | 2025-04-18
11:25 | 2025-04-18
11:24 | 2025-04-18
11:18 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24