المتحدث العسكري باسم الحوثيين: الحشد العسكري الأميركي والعدوان على بلدنا سيؤدي إلى مزيد من المواجهة ولن يدفعنا إلا إلى الثبات على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم

Lebanon 24