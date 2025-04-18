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شهداء ومصابون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:17
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