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مسؤول بالأمم المتحدة: صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان إعادة دعم سوريا الأسبوع المقبل

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:49
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